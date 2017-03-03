محافظ صبيا يُدشن العيادة المدرسية ومعرض التوعية السادس بحمى الضنك

صراحة – خالد الحسين : دشن محافظ صبيا رئيس لجنة الإصحاح البيئي بالمحافظة علي بن موسي زعلة أمس، العيادة المدرسية ومعرض التوعية السادس بمرض حمى الضنك ” صبيا …بلا ضنك ” ، وذلك بثانوية الظبية للبنين، بحضور مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله الحازمي .

وأوضح المدير التنفيذي للحملة مدير الصحة المدرسية بتعليم صبيا علي بن يحيى مصيخ، أن المعرض يهدف إلى التوعية والتثقيف الصحي لمجمتع محافظة صبيا والمراكز التابعة لها ورفع مستوى الوعي الصحي لمكافحة البعوض الناقل للمرض وكيفية التخلص من أماكن تكاثر البعوض، وكذلك التوعية بخطورة تخزين المياه في الأوعية المكشوفة وأهمية ردم المستنقعات للمياه الراكدة وذلك بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة .

وبين أن المعرض يستمر لمدة أسبوعين حيث يحتوي على نشرات توعوية ومجسمات وأفلام ومطويات للتوعية بحمى الضنك، فيما جرى تكريم المدارس المشاركة في المعرض .