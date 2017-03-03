دوري جميل: الباطن والنصر أمام الوحدة والفيصلي

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته العشرون تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الباطن – الوحدة
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 6,35 مساءً
حكم الساحة: خالد الطريس
المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري
المساعد الثاني: أحمد فقيهي
الحكم الرابع: محمد القرني
بطاقة المباراة
النصر – الفيصلي
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 8,30 مساءً
حكم الساحة: تركي الخضير
المساعد الأول: خلف المهنا
المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري
الحكم الرابع: عبدالله العويدان