دوري جميل: الباطن والنصر أمام الوحدة والفيصلي

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته العشرون تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الباطن – الوحدة

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م

الوقت: 6,35 مساءً

حكم الساحة: خالد الطريس

المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري

المساعد الثاني: أحمد فقيهي

الحكم الرابع: محمد القرني

بطاقة المباراة

النصر – الفيصلي

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م

الوقت: 8,30 مساءً

حكم الساحة: تركي الخضير

المساعد الأول: خلف المهنا

المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري

الحكم الرابع: عبدالله العويدان