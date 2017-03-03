دوري الاولى: ثلاث مباريات ضمن الجولة (22)

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته الثانية والعشرون تقام اليوم ثلاث مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النهضة – الطائي
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
هجر – الفيحاء
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
وج – الحزم
الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً