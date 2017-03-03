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3 مارس, 2017   2806

كآس فيصل: أربع مباريات ضمن الجولة السابعة عشر

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صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته السابعة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
القادسية – الوحدة
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
الخليج – الجيل
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
النصر – الفيصلي
الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة
أحد – الشباب
الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )
اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً

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