كآس فيصل: أربع مباريات ضمن الجولة السابعة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته السابعة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الوحدة

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الخليج – الجيل

الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )

اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – الفيصلي

الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )

اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

أحد – الشباب

الملعب: استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز ( المدينة المنورة )

اليوم: الجمعة 03 مارس 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً