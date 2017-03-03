العيادات التخصصية في مخيم الزعتري تتعامل مع 9935 حالة مرضية في شهر فبراير الماضي



صراحة – محمد المحسن : تعاملت العيادات التخصصية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري خلال شهر فبراير الماضي، مع 9935 حالة مرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين، حيث تم تقديم العلاج المناسب لهم من خلال 13 عيادة طبية متخصصة بالإضافة للأقسام المساندة لها.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان اليوم، أن العيادات التخصصية السعودية تعتبر واحدة من أهم المحاور الإغاثية التي تتبناها الحملة الوطنية السعودية لخدمة الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، مضيفًا أن العيادات أخذت على عاتقها تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لمراجعيها، حيث عملت على توفير كادر طبي متميز يحظى بسمعه طيبة و خبره واسعة في المجال الطبي، مع توفير كل ما يلزم من أدوية ومستلزمات طبية بشكل يومي، وذلك لتحقيق الهدف المنشود بالشكل المطلوب.

وأشار الدكتور السمحان إلى أن التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- تؤكد على الاهتمام بالأشقاء السوريين ومتابعة وضعهم الصحي والمعيشي للارتقاء به نحو الأفضل، ومساندتهم في مأساتهم التي يمرون بها.