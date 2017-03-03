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3 مارس, 2017   2898

إخلاء طائرة في مطار ستوكهولم بعد إنذار بوجود قنبلة

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صراحة – خالد الحسين : أخلطت سلطات مطار ستوكهولم صباح اليوم الجمعة طائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية كانت متجهة إلى تايلاند بعد إنذار بوجود قنبلة.
وذكرت الشرطة السويدية أنه تم إنزال الركاب وعددهم 300 شخص، من على متن الطائرة قبل إقلاعها، مشيرة إلى أنه تم إغلاق بوابتين بالمطار بشكل مؤقت.
وقال المتحدث باسم الشرطة سفين أريك أوهلسو في تصريح صحافي، “لقد تلقى مركز القيادة معلومات تفيد بأن هذه الرحلة بالذات مهددة، وتم التوصل بالإنذار عبر الهاتف”.
وأكدت الشرطة أنه تم نقل الطائرة إلى منطقة مختلفة من المطار، حيث سيقوم خبراء المتفجرات بفحصها.

 

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