الدوري الإسباني : برشلونة يواجه سلتا فيغو .. والريال أمام إيبار غداً

صراحة – نواف العايد : يبحث برشلونة “المتصدر” عن متابعة نتائجه الجيدة محلياً عندما يلتقي سلتا فيغو غداً في الجولة الـ26 للدوي الإسباني لكرة القدم ، فيما يسعى ريال مدريد لوضع حد لفقد النقاط أمام إيبار .

وحقق برشلونة خمسة انتصارات متتالية، رفعته الى الصدارة بـ57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال الذي يملك مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو , حيث حقق النادي الكتالوني فوزاً كبيراً على سبورتينغ خيخون 6-1 في ملعب “كامب نو” الأربعاء الماضي , بعد أن قدم عرضاً هجومياً جيداً مع الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز , في إطار استعداداته لمواجهة الرد امام باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

، بعد خسارته الكبيرة ذهاباً صفر-4 في باريس.

وفي المقابل يبدوا المشهد مختلفاً لدى ريال مدريد، الذي قطع شوطاً كبيراً نحو ربع نهائي دوري الأبطال بتخطيه نابولي الإيطالي 3-1، إلا أنه خسر 5 نقاط في آخر 3 مباريات في الدوري , ليفقد الصدارة لصالح برشلونة , بعد أن خسر من من فالنسيا 1-2، ثم حقق فوزاً صعباً على أرض فياريال 3-2 بعدما تخلف صفر-2 حتى الدقيقة 64 , وتعادل يوم الأربعاء الماضي مع لا بالماس 3 ـ 3 بعد أن كان متأخراً حتى الدقاقق الأخيرة من المباراة 1 ـ 3 .