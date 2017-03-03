جامعة جازان تشارك في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني

صراحة – فيصل القحطاني : تشارك جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ، المقام تحت عنوان “يداً بيد للوقاية من المخاطر” المقام بمركز الراشد مول بمدينة جيزان .

وأكد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة المهندس عبد الله بن يحيى الداثري حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات التي تستهدف المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى من خلال الجناح إلى نشر الوعي بالطرق المساعدة على سلامة وصحة الإنسان ، وأهمية توفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ، بالإضافة إلى التوعية بالإجراءات والقواعد والنظم الحديثة في مجالات السلامة والصحة المهنية وأهميتها في جميع نواحي الحياة.

ويحتوي جناح الجامعة في المعرض الذي يستمر خمسة أيام ، على كتيبات وبرشورات تعنى بالجانب التثقيفي بالسلامة والصحة المهنية وجهود جامعة جازان في هذا الجانب، والبرامج التوعوية التي تقدمها الجامعة إيماناً بدورها في توعية المجتمع .