“السعودية للكهرباء” تشارك باليوم العالمي للدفاع المدني بـ 13 جناحا توعويا

صراحة – خالد الحسين : شاركت “السعودية للكهرباء” في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017م، وذلك من خلال إقامة وتنظيم عدد من المعارض والأجنحة التوعوية عن السلامة الكهربائية ومكافحة الحرائق والسياقة الوقائية في جميع مناطق المملكة، وفقاً لبرنامج “خمس نجوم 5 Stars” العالمي الذي تطبقه في جميع مواقع العمل بها.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن رعايتها الماسية لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، ومشاركتها بثلاثة عشر معرضاً وجناحاً توعوياً بكافة مناطق المملكة، يأتي ضمن التعاون الدائم مع الجهات ذات العلاقة في الدولة لضمان تبادل الخبرات والاستفادة القصوى للمواطنين والمقيمين من مثل تلك الفعاليات التوعوية، خاصة وأن مبادرات المسؤولية الاجتماعية ببرنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة منذ ثلاث سنوات تهدف إلى الارتقاء بتثقيف وتوعية وتنمية كافة شرائح المجتمع، من خلال الإسهام بشكلٍ فعال في التعريف بمعايير السلامة، والوسائل الوقائية للتعامل مع المخاطر الكهربائية والحرائق، وطرق التعامل معها ومعالجتها.

وأفادت أنه تم تنظيم الفعاليات التثقيفية بأجنحتها في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، القصيم، حائل، الخرج، تبوك، أبها، بيشه، الأفلاج، والدوادمي تحت عنوان (البيت الآمن)، والذي قدم للزوار نصائح وإرشادات هامة حول التدريب الصحيح على كيفية استخدام أجهزة محاكاة الاطفاء وطفايات الحريق، وجهاز محاكاة السياقة الوقائية .

وأشارت إلى أنه تم إقامة عروض تفاعلية وشاشات عرض، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التوعوية للأطفال لتقبل الطرق الصحيحة ونبذ الأساليب السلبية التي تُعيق نشر مفهوم السلامة المنزلية، والتوعية بأسباب الحوادث، وكيفية التعامل معها، ومعالجتها، وفقاً لأحدث الطرق العلمية التي يُجيدها منسوبي الشركة، بفضل مبادرات برنامج “خمس نجوم 5 Stars” العالمي.

ولفتت إلى أن المشاركة الكبيرة تأتي أيضاً ضمن الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية تحت شعار “سلامتك بيدك @sec_safety” التي أطلقتها منذ يناير الماضي لمدة ثلاثة أشهر في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الدفاع المدني وعدد من الجهات المختصة، بهدف إيصال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة لكافة شرائح المجتمع من خلال شاشات العرض، ومكاتب خدمات المشتركين، ووسائل الإعلام والصحف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الزيارات الميدانية للمختصين بالشركة.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء لديها برامج بارزة، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، وتوعية المجتمع في كافة المجالات، سواء ما يخص السلامة بكافة أنواعها، أو الصحة المهنية، بالإضافة إلى جهودها في مجال دعم الجمعيات الخيرية والرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة