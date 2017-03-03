محافظ فرسان يفتتح السوق الثالث للأسر المنتجة

صراحة – نواف العايد : افتتح محافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني أمس ، السوق الثالث للأسر المنتجة بمحافظة فرسان ، وذلك بدار الفتاة التابع للجنة التمنية الاجتماعية الأهلية بقرية صيّر .

وتجول الدعجاني في أقسام السوق الذي جاء بالتعاون بين لجنة التنمية واللجنة السياحية بالمحافظة ، واطلع على ما يضمه من معروضات تمثل إنتاج الأسر المستفيدة ، في مجالات المشغولات اليدوية والقطنيات والعطور والأعمال الحرفية المتنوعة .

وأعرب محافظ فرسان عن تقديره للمساهمين في تنظيم سوق الأسر المنتجة الثالث ، متمنيا التوفيق للجميع .