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3 مارس, 2017   2093

محافظ فرسان يفتتح السوق الثالث للأسر المنتجة

2017-03-03_160340

صراحة – نواف العايد : افتتح محافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني أمس ، السوق الثالث للأسر المنتجة بمحافظة فرسان ، وذلك بدار الفتاة التابع للجنة التمنية الاجتماعية الأهلية بقرية صيّر .
وتجول الدعجاني في أقسام السوق الذي جاء بالتعاون بين لجنة التنمية واللجنة السياحية بالمحافظة ، واطلع على ما يضمه من معروضات تمثل إنتاج الأسر المستفيدة ، في مجالات المشغولات اليدوية والقطنيات والعطور والأعمال الحرفية المتنوعة .
وأعرب محافظ فرسان عن تقديره للمساهمين في تنظيم سوق الأسر المنتجة الثالث ، متمنيا التوفيق للجميع .

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