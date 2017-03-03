خادم الحرمين الشريفين يستقبل نائب رئيس جمهورية إندونيسيا

صراحة – محمد المحسن : استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر إقامته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم، دولة نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور محمد يوسف كالا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض روابط التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي.

كما حضره من الجانب الإندونيسي، معالي وزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، ومعالي وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي، ومعالي المبعوث الرئاسي الخاص إلى الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي الدكتور علوي شهاب.