التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> وزير الدفاع التركي: على واشنطن أن تفي بتعهدها بانسحاب “ب ي د” من غرب الفرات
3 مارس, 2017   2875

وزير الدفاع التركي: على واشنطن أن تفي بتعهدها بانسحاب “ب ي د” من غرب الفرات

thumbs_b_c_992afdf9e53527fbc87415ac24729e88
صراحة – وكالات:  دعا وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف، الالتزام بتعهداتها بانسحاب عناصر “ب ي د” الامتداد السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية من المناطق غرب نهر الفرات شمالي سوريا.

وقال إيشيق في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، في ولاية باليكسير (غرب): “ننتظر بشكل قاطع انسحاب عناصر “ب ي د” و ” بي كا كا” من غرب نهر الفرات، وهذا ما تعهدت به أمريكا لتركيا، وننتظر تنفيذ هذا التعهد بأقرب وقت”.

وأكد إيشيق أن أولوية تركيا بعد تطهير مدينة الباب، شرقي حلب، من إرهابيي داعش، ستكون مدينة منبج (شرق).

وأشار الوزير التركي إلى أن تنظيم داعش والـ “ب ي د” سلما بعض المناطق للنظام السوري، مبينا أن هذا الأمر يؤكد صحة وجهة النظر التركية بالتنسيق المشترك بين داعش و” ب ي د” مع النظام.

تجدر الإشارة أنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن، أمس، أن القوات التركية، ستقصف مواقع تنظيم “ي ب ك”، الذراع العسكري لتنظيم “ب ي د” حال لم تنسحب من مدينة منبج.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA