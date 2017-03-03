36 شاباً متطوعاً يطلعون 40668 شخصاً من ساكني وزوار جدة على مشروع ملتقى مكة الثقافي

صراحة – خالد الحسين : نجح 36 شاباً متطوعاً في تعريف 40668 شخصاً من ساكني وزوار جدة بمشروع ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” ورصد ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مدار 6 أيام في أربعة مواقع كبرى وساحات عامة.

وأظهرت النتائج التي وثقتها إحصائية ملتقى شباب مكة أن عدد كبير من السكان أصبحوا مطلعين على هذا المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحت شعار “كيف نكون قدوة” ويتابعون فعالياته ويشاركون من خلال الجهات التي يعملون فيها أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسط مطالبات بالتوسع في هذا المشروع الذي عده الأغلبية مشروع إنساني وفكري وديني.

وأكد مدير عام العلاقات العامة بإمارة منطقة مكة المكرمة المتحدث الرسمي سلطان الدوسري أن هذه الانشطة التي تنطلق في الميدان سواء الفعاليات التي تقيمها أمانة الملتقى أو المعارض وكذلك المتطوعون الذين يتبعون لملتقى شباب مكة تسير كلها معاً بهدف التعريف بالملتقى، مبيناً أن الأهم هو تلقي الاقتراحات والملاحظات والأفكار من سكان المنطقة بكافة شرائحهم.

ونوه الدوسري بالنجاح التي تحقق في تعريف الأغلبية بالمشروع، حيث أنه تم تجاوز مرحلة التعريف وصولاً للمشاركة في الرؤية والفكر والتوجه، مؤكداً الاستفادة من كل هذه المؤشرات التي تصل من الميدان في صناعة مبادرات وتوجهات تتناسب مع الاقتراحات التي نتلقاها .

وأشار إلى أن النتائج التي رصدت على هامش الفعاليات كانت ايجابية للغاية، مبيناً أن المطالبات واسعة من السكان والزوار بالتوسع في المشاركة بوصفه يهم المجتمع بكاملة ويرغب الجميع في تفعيلة كل حسب استطاعته، مضيفاً أن الاستفادة من المطالبات والرغبات هي جزء من التعاطي من الملاحظات التي تصل من الميدان التي تقوم أمانة الملتقى بالتفاعل معها والاستفادة منها.

وأكد المتحدث باسم إمارة منطقة مكة أن كل هذه المشاركات والحضور تهدف إلى إشراك إنسان المنطقة وزوارها بشكل حقيقي وتفعيل مشاركتهم ، إضافة إلى تقديم صورة حسنة عن منطقة مكة وعن المملكة من المتطوعين في الميدان أو من خلال المعارض وخاصة التي أقيمت في وقت سابق في صالات المطار التي تستقبل زوار بيت الله الحرام على مدار الساعة، وتعطي صورة مشرفة للإنسان المسلم وللمواطن السعودي لكل قادم من بوابة منطقة مكة الجوية.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير سابقة إلى أن معارض ملتقى مكة الثقافي التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة في الأسواق نجحت خلال 6 أيام في استقطاب أكثر من 17 الف زائر.

يذكر أن ملتقى مكة الثقافي في عامه الأول سجل حضوراً لافتاً في أنحاء منطقة مكة بجميع محافظاتها منذ انطلاقه ، حيث تنفذ فعالياته في 17 محافظة بمشاركة 61 جهة حكومية وخاصة تقدمت بنحو 235 مبادرة وتستمر حتى نهاية شهر شعبان، وتنتهي الفعاليات بإقامة أسبوع ثقافي حافل بمختلف الأنشطة والفعاليات الإبداعية .