كأس فيصل: فوز الجيل والنصر وأحد

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

الخليج – الجيل ( 1 – 2 )

القادسية – الوحدة ( 1 – 1 )

النصر – الفيصلي ( 3 – 0 )

أحد – الشباب ( 2 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 38 نقطة )

2 – القادسية ( 33 نقطة )

3 – الأهلي ( 33 نقطة )

4 – النصر ( 32 نقطة )

5 – الشباب ( 28 نقطة )

6 – الاتحاد ( 27 نقطة )

7 – الجيل ( 25 نقطة )

8 – أحد ( 22 نقطة )

9 – الفيصلي ( 20 نقطة )

10 – الفتح ( 20 نقطة )

11 – الوحدة ( 12 نقطة )

12 – الخليج ( 12 نقطة )

13 – هجر ( 10 نقاط )

14 – التعاون ( 9 نقاط )