كأس فيصل: فوز الجيل والنصر وأحد

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:
الخليج – الجيل ( 1 – 2 )
القادسية – الوحدة ( 1 – 1 )
النصر – الفيصلي ( 3 – 0 )
أحد – الشباب ( 2 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 38 نقطة )
2 – القادسية ( 33 نقطة )
3 – الأهلي ( 33 نقطة )
4 – النصر ( 32 نقطة )
5 – الشباب ( 28 نقطة )
6 – الاتحاد ( 27 نقطة )
7 – الجيل ( 25 نقطة )
8 – أحد ( 22 نقطة )
9 – الفيصلي ( 20 نقطة )
10 – الفتح ( 20 نقطة )
11 – الوحدة ( 12 نقطة )
12 – الخليج ( 12 نقطة )
13 – هجر ( 10 نقاط )
14 – التعاون ( 9 نقاط )