دوري الأولى: فوز الطائي وهجر والحزم

صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
النهضة – الطائي ( 0 – 3 )
هجر – الفيحاء ( 3 – 1 )
وج – الحزم ( 1 – 3 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 37 نقطة )
2 – النهضة ( 35 نقطة )
3 – الفيحاء ( 35 نقطة )
4 – الشعلة ( 32 نقطة )
5 – هجر ( 32 نقطة )
6 – الحزم ( 30 نقطة )
7 – نجران ( 30 نقطة )
8 – القيصومة ( 28 نقطة )
9 – العروبة ( 28 نقطة )
10 – العدالة ( 28 نقطة )
11 – ضمك ( 28 نقطة )
12 – الجيل ( 27 نقطة )
13 – الطائي ( 24 نقطة )
14 – وج ( 23 نقطة )
15 – الوطني ( 22 نقطة )
16 – النجوم ( 22 نقطة )