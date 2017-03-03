قائد قوات الأمن الخاصة يعزي أسرة الجهني

صراحة – محمد المحسن : نقل قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، تعازي ومواساة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – لذوي الوكيل رقيب عبدالله بن محمد الجهني الذي توفي في ميدان الشرف أثناء تنفيذ التمارين العسكريه للقفز المظلي .

وقدم قائد قوات الأمن الخاصة واجب العزاء خلال زيارته لذوي الفقيد في منزلهم في المدينه المنوره، يرافقه مساعدي القائد و قيادات وضباط وأفراد القوات، سائلا الله تعالى أن يتقبله برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- على تعازيه ومواساته واهتمامه التي كان لها الأثر في تخفيف مصابهم ، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن الوطن الغالي داعين المولى القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي الأمن والرخاء.