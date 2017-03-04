أمانة نجران تصدر أول رخصة مهنية إلكترونية فورية عبر بوابة بلدي

صراحة – خالد الحسين : أصدرت أمانة منطقة نجران أول رخصة مهنية إلكترونية فورية من خلال بوابة “بلدي”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً على موقعها الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، أن خدمة الرخص المهنية الفورية متاحة للمواطنين كافة من خلال بوابة “بلدي” شريطة أن يوفر المواطن الاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة قبل تقديم الطلب، مشيراً إلى أن بوابة “بلدي” تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم المواطنين إلكترونياً من خلال إتاحة الفرصة لهم باستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الأمانة.