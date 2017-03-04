إنهاء 85% من مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الانارة بالدمام

صراحة – نواف العايد : انهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للكهرباء والإنارة, ما نسبته 85 في المئة من مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الانارة في مدينة الدمام ، فيما تم الانتهاء مؤخراً من تركيب أكثر من 3000 عمود إنارة في حاضرة الدمام ( الدمام . الخبر . الظهران ) .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أن المشروع يهدف الى تسهيل الوصول الى عناصر شبكة الانارة من خلال أنظمة تطبيق متطورة ومحركات بحث وفلاتر تساعد العاملين في عمليات الانتقاء والبحث والاختبار, مشيراً إلى أن أمانة المنطقة الشرقية استشعرت حجم التوسعات الكبيرة التي تشهدها مدن الخدمات وزيادة حجم شبكة الانارة بها، ولسرعة استقبال ومعالجة الطلبات المستفيدين من الخدمات بالشكل الامثل عند التقدم ببلاغ الصيانة لأحدى عناصر شبكة الانارة، وأهمية بناء منظومة متكاملة وقاعدة بيانات شاملة لعناصر شبكة الانارة .

ولفت الى ان المشروع يقوم على توثيق عناصر الشبكة وترقيمها باستخدام الورق العاكس ورفع الاحداثيات الجغرافية وعرضها على نظام الخرائط العالمية ، بهدف سرعة الوصول اليها حيث يحتوي على نظام متكامل مبني على عدة برمجيات ولديه العديد من الوظائف والامكانيات ومنه نظام للبلاغات إذ يتم تلقي بلاغات المواطنين بأنواعها ومتابعتها الكترونيا لحين اغلاقها, كما توجد كذلك قاعدة بيانات متكاملة لعناصر شبكة الانارة باستطاعتها القيام بالكثير من الادوار المفيدة والمستقبلية للأمانة كعمليات البحث داخل هذه المنظومة عن الاعمدة والمحطات ومعرفة أماكنها وإحداثياتها على نظام الخرائط العالمية وبالتالي سرعة الوصول الى تلك العناصر .

وأبان أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتركيب أكثر من 3000 عمود إنارة في حاضرة الدمام ، حيث تم تركيب 2074 عمود إنارة في احياء ضاحية الملك فهد، والنورس، والخضرية ، وحي عبدالله فؤاد و حي النور، إضافة الى تركيب عدد من أعمدة الانارة في عدد من أحياء الخبر والظهران .

و أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام, أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للكهرباء والإنارة رفعت نسب الإنارة في عدد من المدن في المنطقة الشرقية كالدمام، والخبر، والظهران، مشيراً إلى أن مدينة الظهران رفعت فيها الإنارة بنسبة 99 في المئة، تلتها مدينة الدمام 92 في المئة والخبر 77 في المئة .