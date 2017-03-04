إحباط محاولة لتفجير مبنى من 5 طوابق في موسكو

صراحة – وكالات : هدد رجل متقاعد في أحد مباني موسكو السكنية بتفجير الغاز المركزي في البناية التي يسكنها احتجاجا على قرار قطع الغاز عن شقته نظرا لتسيبه.

وذكر شهود عيان أن المتقاعد أطل السبت 4 مارس/آذار من نافذة شقته على الطابق الخامس وراح يهدد الجميع بفتح الغاز وإضرام النار لتفجير، المبنى بمن فيه إذا لم تنفذ الجهات المعنية مطلبه وتعيد ربط شقته بشبكة الغاز المركزية.

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف والطوارئ إلى مكان الحادث، وجرى إخلاء جميع السكان من المبنى، حتى أفلحت الشرطة في إقناع المتقاعد المتهور بالعودة عن تهديده لقاء تنفيذ مطالبه.

تجدر الإشارة إلى أن تهديد المتقاعد المذكور بتفجير الغاز في بيته، ليس الأول من نوعه في موسكو، حيث سبق لمخمور أرعن وهدد هو الآخر بتفجير الغاز في البناية التي يسكنها، حتى عاجل رجال الشرطة في إسقاطه على الأرض واعتقاله، بعد مفاوضات مضنية معه وإجلاء السكان.