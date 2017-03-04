دبلوماسي جزائري ينفي وفاة بوتفليقة

صراحة – وكالات : أكد سفير الجزائر في لبنان “أحمد بوزيان” السبت 4 مارس/آذار، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة، وأن الأنباء التي تتحدث عن وفاته مغرضة.

ونقل موقع “النشرة” اللبناني عن بوزيان قوله، “الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة”، مشيرا إلى أن الأنباء عن تدهور صحة الرئيس الجزائري مصدرها أعداء الجزائر الذين يحاولون المسّ بأمنها واستقرارها، “هؤلاء يغارون من الجزائر لما تتمتع به من أمن واستقرار في ظل ما يجري على مستوى المنطقة والعالم”.

يأتي هذا بعد أن انتشرت أنباء في الصحافة العربية ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الرئيس بوتفليقة عن عمر ناهز الـ80 عاما، وذكرت مصادر، أن الاستعدادات جرت على قدم وساق بين قيادات الجيش والمخابرات الجزائرية للإعداد بشكل جيد للإعلان الرسمي عن الخبر.

يذكر أن الرئيس الجزائري اعتذر الأسبوع الماضي عن لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بسبب وعكة صحية ألمت به، ما دفعها إلى تغيير وجهتها نحو كل من مصر وتونس.

ويعاني الرئيس بوتفليقة من مشاكل صحية منذ مدة ألزمته التحرك عبر كرسي متحرك، كما أنه خضع لفحوصات وعلاجات طبية دقيقة بمستشفيات متخصصة في فرنسا في وقت سابق.