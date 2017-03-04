استقالة 15 موظفا من الجامعة العربية بسبب أزمة مالية

صراحة – وكالات : كشفت صحيفة الشروق المصرية أن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وافق على استقالة 15 موظفا بالجامعة بسبب أزمة مالية، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1989.

وأوضحت الصحيفة الجمعة 3 مارس/آذار نقلا عن مصدر مطلع، أن الاستقالات المتتالية للموظفين معظمهم من المصريين باستثناء يمني وعراقي ولبنانية، لا يرجع لخلافات مع إدارة الجامعة العربية، وإنما يرجع للأزمة المالية التي تفاقمت بالجامعة، منذ تولي نبيل العربي، الأمين السابق للجامعة، لعدم تسديد بعض الدول حصتها بالموازنة، وهو ما يناقض طلبات دول عربية أخرى بتعيين موظفين تابعين لدولهم ضمن الحصص المخصصة لهم، ما أدى لتكدس الموظفين بالجامعة.

وأضافت الصحيفة أن أبو الغيط يجري اتصالات مع الدول العربية للوفاء بالتزاماتهم في موازنة الجامعة التي تبلغ ما يقارب 60 مليون دولار.

وقال عدد ممن قدموا استقالاتهم، إن سبب الاستقالة هو الخشية من دراسة تعدها الجامعة العربية لتخفيض رواتب المتعاقدين والخبراء وتخفيض مكافأة نهاية الخدمة.