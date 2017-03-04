السياحة ترفع ملف إدراج قرية “رجال” في قائمة التراث العالمي لليونسكو العام المقبل

صراحة – واس : أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن ملف إدراج قرية “رجال” التراثية بمحافظة رجال ألمع في قائمة التراث العالمي قطع مراحل مهمة، مشيرا إلى أنه سيتم رفعه لـ”اليونسكو” للتصويت عليه في شهر يناير 2018 بإذن الله، حيث زار وفد من المنظمة الدولية القرية واطلع على مكونات الملف .

وأوضح العمرة أن فوز مشروع ترميم القرية بالمركز الأول في جائزة المدن العربية فرع (التراث المعماري) التي أعلنت جوائزها في العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً، بداية ثمرة للجهود والأعمال المركزة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، كما أنه تتويج للعمل الجماعي الذي تشارك فيه عدة لجان في مقدمتها اللجنة العليا برئاسة سمو أمير منطقة عسير واللجان التنفيذية.

وأضاف أن تطوير القرية لن يتوقف بل سيستمر خصوصا أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري يتضمن مبالغ مرصودة للقرية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة سمو الأمير سلطان بن سلمان تبذل جهودا كبيرة في الحفاظ على تراث المملكة بشكل عام.