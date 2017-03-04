(70) هدفًا في رابع جولات دوري ممتاز كرة قدم الصالات

صراحة – الرياض : شهد ختام الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في موسمه الرياضي الحالي تسجيل (70) هدفاً من أصل ست مواجهات لعبت في مختلف صالات مناطق المملكة ، و التي جاءت نتائجها على النحو التالي :

(المجموعة الاولى)

تغلب نادي النهضة على نادي الباحة بنتيجة 7-4 ، فيما انتصر نادي أبها على نادي الخالدي بنتيجة 10-7 ، و اخيراً تعادل نادي مصدة مع نادي العرض 4-4 .

(المجموعة الثانية)

تفوق نادي النخيل على نادي الشعيب بنتيجة 7-4 ، فيما فاز نادي القادسية على نادي الجبلين بنتيجة 5-4 ، و اخيراً تعادل نادي الريان مع نادي العلمين 4-4 .