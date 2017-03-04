تعليم المدينة المنورة يطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2017

صراحة – المدينة المنورة : أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع الذي يأتي متزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة .

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بتعليم المدينة أديب شاهين أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع وإيصال رسالة علمية صحيحة لعموم طبقات المجتمع المحلي وزيادة وعيهم بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم بتعريفهم بالطالب الموهوب وخصائصه وحاجاته المختلفة وكذلك توضيح سبل وطرائق الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ومعرفة بعض طرائق تربية الموهوبين وبيان جهود بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال كشف ورعاية الموهوبين ، إضافة إلى التعرف على أنواع البرامج المقدمة لهم وتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات في مجال الموهبة والمساهمة في مساعدة المدرسة والأسرة لمعرفة دورهم في كشف ورعاية الموهوبين .

وأفاد شاهين أن فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع تتضمن عدة فعاليات من أبرزها إقامة مركز علمي متنقل يضم مجموعة من الورش العلمية في مجال الفضاء والطيران والهندسة والروبورت والعلوم المرحة والتقنية والاتصالات وقبة علمية وفلكية وأنشطة علمية معززة للصحة الذي ينفذ من قبل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وأيضا إقامة محاضرات وندوات عامة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ( آباء وأمهات ) وعرض أفلام وإقامة تجارب تختص بالموهبة والإبداع وتنفيذ برامج إذاعية وتلفزيونية.