الجامعات الحكومية تبحث مواءمة مخرجات التعليم مع رؤية المملكة 2030

صراحة – الرياض : ناقش وكلاء الجامعات الحكومية للشؤون التعليمية في المملكة مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع خطط التنمية الاقتصادية للبلاد خاصة رؤية المملكة 2030، علاوة على بحث موضوعات القبول الموحد لخريجي الثانوية، وجميع المسارات التعليمية بما في ذلك تعليم كليات التقنية.

جاء ذلك في الاجتماع العاشر الذي استضافته الجامعة السعودية الإلكترونية، يوم أمس الأول في الرياض، بحضور مديرها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي.

وأوضح وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار أن الاجتماع جسّد توجه الجامعات السعودية نحو تفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها بما يضمن تبادل الخبرات والتكامل في العمل الأكاديمي لتحقيق الريادة العالمية لجامعات المملكة بما يتناسق مع المستقبل الواعد للبلاد المخطط له ضمن رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وأفاد أن وكلاء الجامعات الحكومية في المملكة بحثوا في اجتماعهم استخدام أحدث الأدوات والتقنيات والمعايير البحثية والتدريسية العالمية، وكيفية تسخيرها للارتقاء بالمجتمع تثقيفيًا وتعليمياً وتدريبيًا، من خلال (15) ورقة استعرض فيه الجميع تجارب وخطط الجامعات الحكومية في مجال التعليم الأكاديمي.