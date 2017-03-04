نائب خادم الحرمين الشريفين يرعى فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي

صراحة – واس : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية السعودية للطب الشرعي – حفظه الله – تبدأ يوم غدٍ الأحد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، الذي تنظمه الجمعية السعودية للطب الشرعي بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية، خلال الفترة من 6 إلى 9 جمادى الآخرة 1438هـ في فندق الأنتركونتيننتال بمدينة الرياض.

ورفع مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو نائب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر الدولي وعلى الدعم اللامحدود الذي يحظى به المؤتمر من قبل سموه الكريم (الرئيس الفخري للجمعية السعودية للطب الشرعي) والتي تحتضن مقرها الكلية , مبينا أن أهداف هذا المؤتمر هي رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين بمجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي من خلال تقديم الأوراق العلمية وتشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها والتعرف على آخر المستجدات العلمية والبحثية في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالاشتراك مع الكفاءات والخبرات العالمية وتوثيق التعاون بين العاملين في مجال مكافحة الجريمة .

وسأل اللواء الخليوي المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- .

بدوره ثمّن رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي الدكتور أحمد بن إبراهيم اليحيى باسمه واسم الأطباء الشرعيين بالمملكة رعاية سمو نائب خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر، مبيناً أن الجمعية تحظى بتوجيهات ودعم وإشراف مباشر من سموه.

وأبان أن الجمعية السعودية للطب الشرعي تهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تفعيل الجانب البحثي من قبل الباحثين السعوديين في مجالات موضوعات المؤتمر واستقطاب الخبراء العالميين المتميزين في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، مفيداً أن المؤتمر سيناقش المستجدات العلمية في تلك المجالات وعقد الورش العلمية التدريبية وإقامة معرض مصاحب لعرض آخر المستجدات التي توصل إليها العلم في مجالات موضوعات المؤتمر وذلك لتعزيز دور الجمعية العلمي في رفع مستوى العاملين في الطب الشرعي والأدلة الجنائية بالمملكة وليكون مكملاً للنجاحات السابقة التي حققها المؤتمر الأول للجمعية.

كما سيناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات التي تشمل، الطب الشرعي، والطب الشرعي السريري، والسموم الشرعية، واستخدام الأشعة في المجال الطب الشرعي، ومسرح الحادث، والبصمات وتحقيق الشخصية، والبصمة الوراثية واستخداماتها في المجال الجنائي، وفحص المستندات، وفحص آثار الأسلحة والآلات، وإدارة الكوارث، وعلم الأسنان الشرعي، والأدلة الرقمية الجنائية.