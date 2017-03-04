منتخب المملكة للسباحة يحقق 3 ميداليات في البطولة الخليجية للسباحة

صراحة – واس : حققت منتخب المملكة للسباحة 3 ميداليات “ذهبية وفضية وبرونزية” في البطولة الخليجية الـ14 للسباحة في المجرى القصير , والمقامة في مجمع الأمير حمد للرياضات البحرية في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت الميداليات في سباق 50 مترا حرة للفئات السنية 13-14 سنة وسباق 100 متر متنوع تحت إشراف المدرب الوطني محمد بن جاسم الغريب.

وحقق السباح السعودي علي حسين العيسى الميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة بزمن 27.40 ثانية , وأتى الإماراتي حمدان البلوشي ثانياً بزمن 27.54 ثانية محققاً الميدالية الفضية , وحل السعودي حسن علي البقشي في المركز الثالث بزمن 27.99 ثانية ونال الميدالية البرونزية, وفي مسابقة 100 متر متنوع 11-12 سنة حقق السباح السعودي علي محمد اليوسف الميدالية الفضية.