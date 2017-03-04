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4 مارس, 2017   2668

دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر

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صراحة – الرياض : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح – الوحدة ( 1 – 0 )
العدالة – الأهلي ( 3 – 1 )
هجر – النصر ( 1 – 0 )
الرائد – الهلال ( 1 – 5 )
الاتحاد – الشباب ( 4 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 36 نقطة )
2 – الشباب ( 32 نقطة )
3 – النصر ( 30 نقطة )
4 – الاتحاد ( 21 نقطة )
5 – الرائد ( 19 نقطة )
6 – الوحدة ( 18 نقطة )
7 – أحد ( 18 نقطة )
8 – القادسية ( 16 نقطة )
9 – الأهلي ( 16 نقطة )
10 – هجر ( 15 نقطة )
11 – العدالة ( 12 نقطة )
12 – الفتح ( 11 نقطة )

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