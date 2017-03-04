دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:

الفتح – الوحدة ( 1 – 0 )

العدالة – الأهلي ( 3 – 1 )

هجر – النصر ( 1 – 0 )

الرائد – الهلال ( 1 – 5 )

الاتحاد – الشباب ( 4 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 36 نقطة )

2 – الشباب ( 32 نقطة )

3 – النصر ( 30 نقطة )

4 – الاتحاد ( 21 نقطة )

5 – الرائد ( 19 نقطة )

6 – الوحدة ( 18 نقطة )

7 – أحد ( 18 نقطة )

8 – القادسية ( 16 نقطة )

9 – الأهلي ( 16 نقطة )

10 – هجر ( 15 نقطة )

11 – العدالة ( 12 نقطة )

12 – الفتح ( 11 نقطة )