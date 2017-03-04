الفارس مهند الخليل يحقق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل

صراحة – واس : اختتم الاتحاد السعودي للفروسية موسمه الفروسي لسباقات القدرة والتحمل بإقامة سباق كأس الشباب والناشئين الذي نظم صباح اليوم لمسافة 100 كم على ميادين قرية البدائع الدولية لألعاب الفروسية بمنطقة القصيم .

وتوج الفارس مهند الخليل من اسطبلات الخليل بالمركز الاول للعام الثالث على التوالي بعد أن أنهى السباق برفقة الجواد “اوبي قوش” بسرعة 24،907 كم / ساعة ، فيما حقق المركز الثاني الفارس يوسف العيسى من فريق القصيم على الجواد “خلودي” بسرعة 22،993 كم / ساعة ، وحل في المركز الثالث الفارس رعد العتيبي من فريق الوليد الانسانية على الفرس “جاكيم قارمن” وبسرعة 21،835 كم / ساعة .

وتخلل حفل التتويج تكريم اتحاد الفروسية لجميع اللجان التي ساهمت في نجاح موسم القدرة والتحمل .

وعبر الفارس مهند الخليل عن اعتزازه بتحقيق هذا الفوز والمحافظة على اللقب للمره الثالثة على التوالي , وقال :” أحمد الله على هذا الفوز الذي أتى بفضل الله ثم بالجهد الكبير من أعضاء الفريق والتجهيز والاعداد الجيد فأستطعنا أن نفتتح الموسم بالفوز بأول سباقته وهي كأس الهيئة العامة للرياضة وختامه بكأس الشباب والناشئين إضافة إلى تحقيق المركز الثاني في أقوى سباقات الموسم وهو كأس الموسس طيب الله ثراه والمركز الثاني في كأس درع الاتحاد .