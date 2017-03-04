نائب الرئيس اليمني يدعو العسكريين للانضمام إلى قوات الشرعية ورفض أوامر الانقلابيين

صراحة – واس : جدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، الدعوة لمن تبقى من أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية بالانضمام إلى الشرعية والالتحاق بصفوف الجيش بالمناطق المحررة.

ورحب خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لقيادات عسكرية ومدنية بمأرب، بـ”الشرفاء الذين ينضمون إلى الشرعية ويرفضون الانصياع لتوجيهات وأوامر الإنقلابيين رغم ما تعرضوا له من أذى ومضايقات كبيرة.

وأشاد المسؤول اليمني بما يحققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم ومساندة دول التحالف من انتصارات كبيرة في إطار أهداف عودة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية ورفع المعاناة والظلم عن أبناء الشعب اليمني.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، فقد عبر “محسن” عن تقدير بلاده لدول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجميع دول التحالف على دعمهم اللامحدود، حيث امتزجت دماء أبناء اليمن مع دماء أشقائهم في التحالف لتنبت تحررا وكرامة وعزيمة لإستعادة اليمن إلى حاضنته العربية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود ورص الصفوف، ورفض مشروعات الإرتهان للأطماع الإيرانية وعدم السماح لأساليب المليشيات وغيرها أن تعكر أمن وسلم اليمنيين.