مهرجان جدة الدولي للدراجات النارية يبدأ فعالياته الخميس المقبل

صراحة – نواف العايد : ينطلق الخميس المقبل مهرجان جدة الدولي للدراجات النارية الخميس تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

وأوضح المشرف العام على المهرجان عز الدين خلف أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أصدر التأشيرات الخاصة بالمشاركين الدوليين في المهرجان بمشاركة جميع مناطق المملكة ودول الخليج وأكثر من 14 دولة .

وأفاد أن المهرجان يقدم العديد من عروض مهارات الدراجات النارية ، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للعائلات والأطفال حيث تم استضافة عدد من الجهات الخيرية والتوعوية للمشاركة في المهرجان ومنها السجل السعودي لمتبرعي الخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث في المهرجان الذى يقوم بحملة تعريفية عن التبرع بالخلايا الجذعية.