الهلال والأهلي والجبيل أبطال دوري الكاراتيه لأندية الممتاز

صراحة – واس : توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص أصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري المملكة للكاراتيه لأندية الممتاز للدرجات (الأولى والشباب والناشئين ) التي اختتمت منافساتها اليوم على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مسابقات القتال والكاتا الجماعي .

وحقق نادي الهلال بطولة أندية الممتاز لدرجة الأولى في مسابقة القتال الجماعي بـ58 نقطة , وجاء نادي الوحدة في المركز الثاني بـ 48 نقطة , وحل نادي الاتحاد في المركز الثالث بـ 42 نقطة.

فيما حقق نادي الجبيل بطولة أندية الممتاز لدرجتي الأولى والأولمبي في مسابقة الكاتا الجماعي بـ40 نقطة , وجاء نادي الهلال في المركز الثاني بـ36 نقطة والنادي الأهلي في المركز

الثالث بـ32 نقطة .

وحقق نادي الجبيل بطولة دوري الشباب في منافسات القتال الجماعي بـ 66 نقطة , وحل الاتحاد في المركز الثاني بـ 64 نقطة وفي المركز الثالث الهلال بـ 62 نقطة .

ونال نادي الجبيل بطولة دوري الشباب في منافسات الكاتا الجماعي بـ45 نقطة , وجاء هجر في المركز الثاني بـ 41 نقطة وحل الهلال في المركز الثالث بـ 37 نقطة .

وتفوق النادي الأهلى في دوري الناشئين بعد أن حقق بطولة القتال الجماعي بـ 46 نقطة , وجاء الاتحاد في المركز الثاني بـ 36 نقطة والهلال في المركز الثالث بـ 34 نقطة .

وحقق الهلال بطولة الكاتا لدرجة الناشئين بعد أن تصدر الترتيب بـ 41 نقطة , وجاء الأخدود في المركز الثاني بـ 37 نقطة ، واحتل الأمل المركز الثالث بـ 33 نقطة .

من جانبه أبدى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص سعادته بنجاح بطولة الدوري الممتاز , وقال: “الحمد الله على هذا الختام الناجح فالتنافس كان كبيراً بين الأندية المشاركة في هذه البطولة ، معبرا عن شكره لجميع العاملين في الاتحاد ومن أسهم في إنجاح هذا الحدث .

وأضاف : ” أبارك للأبطال الذين حققوا لأنديتهم مراكز متقدمة وأشكر أنديتهم على اهتمامهم باللعبة ونطمح أن يزيد هذا الاهتمام والدعم في المستقبل” .