مصرع 69 شخصًا بالكوليرا فى الصومال

صراحة – وكالات : ذكر مسؤول بالحكومة الصومالية، اليوم ، أن تفشي الكوليرا أودى بحياة 69 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة المنصرمة ، في وقت تجتاح فيه البلاد أزمة مجاعة.

وقال رئيس العمليات الإنسانية الإقليمية عبد الله عمر روبل في تصريح صحفي، إن معظم الضحايا من الأطفال والمسنين في قرى تحيط ببلدة بايدو في منطقة باي .

وأضاف أنه تم نقل أكثر من 70 شخصاً إلى المستشفى بسبب تفشي الكوليرا، الناجم عن نقص المياه والجفاف التي تعانيه البلاد، مبيناً أنه لم يتوافر دواء كاف لعلاج جميع المرضى.

ويأتي تفشي الكوليرا بعد أيام من إعلان الصومال المناطق المتضررة من الجفاف، مناطق كوارث قومية.