أمير القصيم يدشن غدًا مشروعات تنموية في محافظة الأسياح

صراحة – القصيم : يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، خلال زيارته التفقدية لمحافظة الأسياح غداً، عددًا من المشروعات التنموية ، ويضع حجر الأساس لمشروعات تنموية جديدة في المجالات الصحية والأمنية والتعليمية والبلدية والخيرية بتكلفة بلغت أكثر من 200 مليون ريال ، اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خدمة للمحافظة وسكانها .

كما يتفقد سمو أمير منطقة القصيم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ، وذلك ضمن جولات سموه المستمرة لمحافظات ومراكز المنطقة ، التي يحرص من خلالها الوقوف شخصياً عليها ومتابعتها في ظل ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، حيث تأتي رعاية سموه لتأسيس وتدشين هذه المشروعات في إطار الخطط الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة ومراكزها ، بما يلبي تطلعات الأهالي.

وعبر محافظ الأسياح محمد العريفي ، عن سعادته وأهالي المحافظة بهذه الزيارة ، التي ستحقق ـ بإذن الله ـ للمحافظة الكثير من تطلعاتها ، مبيناً أن زيارة سمو أمير منطقة القصيم تؤكد قرب قادة ومسؤولي هذه البلاد من أفراد شعبهم الوفي ، وتعد فرصة مواتية نجدها للتعبير عن ما نكنه في نفوسنا من مشاعر الحب والولاء لقادة هذه البلاد ولسموه الكريم ونحن نلحظ سعي سموه الدؤوب واهتمامه المتواصل ورعايته المستمرة نحو تكامل الخدمات بجميع محافظات المنطقة ومراكزها .

وأوضح العريفي أن سمو أمير المنطقة سيبدأ جولته بزيارة لمقر المحافظة ويلتقي الموظفين ورؤساء المراكز وأبناء شهداء الواجب ، ويدشن مكتب إدارة الجوازات ، ومن ثم يزيح الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح الكلية التقنية ، وتدشين برنامج “يقظ” ، بالإضافة إلى تدشين مبنى جمعية البر الخيرية بعين بن فهيد ، وتدشين المشروعات الصحية والمتمثلة بوضع حجر الأساس لتوسعة الطوارئ داخل مستشفى الأسياح العام ، ووضع حجر الأساس لتطوير التعقيم المركزي ، وتدشين العناية المركزة ، وتدشين مستوصفات الجعلة ، وضيدة ، وأبا الورود ، وافتتاح مبنى العيادات ، كما يفتتح سموه مبنى البلدية ، ويدشن علم السارية ، ويدشن عدداً من المشروعات البلدية ، ويفتتح المبنى البلدي بمحافظة الأسياح ، كما يقوم سموه بزيارة لقرية التنومة التراثية ، ويتوجه بعدها إلى مركز خصيبة ليزيح الستار عن اللوحة التذكارية لقاعة القصر الذهبي أحد المشروعات الاستثمارية للجمعية الخيرية ، بالإضافة إلى مشروع الوقف الخيري ، مشيراً إلى أن سمو أمير المنطقة سيشهد حفل الأهالي ويلتقي خلاله بالمشايخ ، ويستقبل عموم المواطنين.