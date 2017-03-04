الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الخليج

صراحة _ نايف الزهراني :

خطف الخليج تعادلا مثيرا أمام ضيفه الأهلي 2-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت لحساب الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين.

تقدم الخليج أولا عن طرق جادسون سانتوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتمكن الأهلي من التعادل عن طريق مهاجمه عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 44 تقدم الأهلي عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-1 وفي الدقيقة 80 أدرك الخليج التعادل عن طريق لاعبه إسماعيل دياكيتي.

بتلك النتيجة رفع الخليج رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد الأهلي لـ 41 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.