واشنطن تعلق العمل بنظام التأشيرات العاجلة

صراحة – وكالات : أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 4 مارس/ آذار تعليق طلبات التأشيرات السريعة بما فيها المتعلقة بالعاملين في مجال التكنولوجيا.

وأوضحت دائرة خدمات الهجرة الأمريكية حيثيات هذا القرار بأنه ستيوقف إصدار التأشيرات السريعة لمدة تصل إلى ستة أشهر، اعتبارا من الـ 3 من أبريل /نيسان، بعدما كان من الممكن الحصول عليها خلال 15 يوما، رغم أن الإجراء المعتاد ربما يتخذ خلال مدة قد تصل إلى عدة شهور.

وأضافت الدائرة بأنه خلال فترة التعليق تستطيع الشركات والأفراد تقديم طلبات عاجلة لاستقدام موظفين أجانب ولكن بشروط استثنائية مثل توفر أسباب إنسانية أو لموقف طارئ أو احتمال وقوع خسارة مالية فادحة لشركة أو فرد.

وتمنح الولايات المتحدة حاليا 65 ألف تأشيرة عاجلة سنويا في أقصى حد إضافة إلى السماح بإصدار 20 ألفا أخرى لمن حصلوا على درجات علمية متقدمة في الولايات المتحدة، وفقا لدائرة الهجرة الأمريكية.

وتتمكن الشركات الأمريكية بفضل تأشيرات غير المهاجرين من توظيف خريجي الجامعات في اختصاصات متعددة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والطب والهندسة والرياضيات، وتمنح هذه التأشيرات لمدة 3 أعوم قابلة للتمديد لـ 3 أعوام أخرى.

يشار في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية العام الماضي بشن حملة على المهاجرين الذين قال عنهم إنهم يشغلون الوظائف بدلا من المواطنين الأمريكيين.