اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي ترامب في كاليفورنيا

صراحة – وكالات: أفادت وكالة أسوشيتد برس بسقوط عدد من الجرحى جراء صدامات بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضيه ، يوم أمس، في مدينة بيركيلي بولاية كاليفورنيا.

وقامت الشرطة الأمريكية بفض الاشتباكات بعد لجوء الطرفين إلى القنابل الدخانية والزجاجات الحارقة ورذاذ الفلفل، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

يذكر أن أنصار ترامب دعوا السبت إلى الاحتشاد عند برج ترامب ونصب واشنطن التذكاري وعشرات الأماكن الأخرى في أنحاء البلاد في مسيرات لإظهار فخرهم برئاسته للبلاد.

وتهدف التظاهرات، التي تحمل شعار “الزحف من أجل ترامب”، أيضا إلى إظهار الوحدة في مواجهة ما يسميه المنظمون “الأعمال التحريضية” التي تهدف إلى إعاقة ترامب عن تحقيق رؤيته للبلاد.

وكان أنصار “ترامب” قد نظموا مسيرات في الأسابيع الأخيرة لمواجهة المظاهرات المناهضة له، ومن ضمنها مسيرة نسائية جرى تنظيمها في اليوم التالي لتنصيبه.