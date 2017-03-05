صراحة – الرياض : اعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة إتحاد عذيب للإتصالات تخفيض رأس مالها من (1,575,000,000) ريال إلى (630,000,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (157,500,000) سهم إلى (63,000,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
الرئيسية >> الاقتصادية >> السوق المالية توافق على طلب شركة إتحاد عذيب للإتصالات بتخفيض رأس مالها
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