الصين تبدى اعتراضها على الأنشطة الرامية إلى استقلال تايوان

صراحة – وكالات : قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تصريحات معدة للإلقاء في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني يوم الأحد إن الصين ستعارض وتحتوى بشكل حازم الأنشطة الرامية إلى استقلال تايوان وذلك وسط توتر متزايد بين بكين وتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتنظر الصين بشكل كبير بعين الريبة لرئيسة تايوان تساي إينج وين التي يؤيد حزبها الحاكم الحزب الديمقراطي التقدمي الاستقلال الرسمي للجزيرة وهو خط أحمر بالنسبة لبكين التي قطعت آلية حوار رسمي مع تايبه.

وتقول تساي إنها تريد السلام مع الصين.

وقال لي في تقرير أتيح الإطلاع عليه قبل إلقائه خطابا سنويا أمام البرلمان الصين “لن نتغاضى مطلقا عن أي نشاط بأي شكل أو اسم يحاول فصل تايوان عن الوطن الأم.”

وأضاف أن الصين ستحمي سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها في الوقت الذي تصون فيه السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقال أيضا إن فكرة استقلال هونج كونج لن تفضي لشيء وإن الصين ستضمن تطبيق مبدأ”بلد واحد ونظامان” في هونج كونج ومكاو “دون تحريف أو تشويه.”

ونظم طلاب هونج كونج احتجاجات استمرت أسابيع في أواخر 2014 للحث على الحصول على ديمقراطية كاملة لكن بكين امتنعت عن تقديم تنازلات. ويشعر الزعماء الصينيون بقلق متزايد من حركة استقلال ناشئة في هونج كونج.