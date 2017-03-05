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5 مارس, 2017   2645

تركيا تصر على تنظيم أنشطة مؤيدة لأردوغان في ألمانيا وهولندا

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صراحة – وكالات : أعلنت الحكومة التركية،يوم أمس، بأنها ستواصل تنظيم الأنشطة في ألمانيا وهولندا لحث الأتراك هناك على دعم استفتاء لتعزيز صلاحيات الرئيس رغم معارضة السلطات في البلدين .

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو خلال فعالية في أنقره ضمن حملة الاستفتاء الشعبي: “تركيا ستمضي قدما في خططها إلى حين إجراء الاستفتاء المقرر يوم الـ16 أبريل/نيسان”.

وأضاف جاويش أوغوا موجها كلامه لحكومتي ألمانيا وهولندا: “لا يمكن لأي منكم أن يمنعنا…نستطيع أن نذهب إلى أي مكان نريده للقاء مواطنينا وعقد تجمعاتنا”.

وفي خضم التباين في تصريحات عضوي حلف الناتو، طالبت ألمانيا بإطلاق سراح صحفي الألماني الذي اعتقلته السلطات التركية يوم الاثنين الماضي، ورد أردوغان الجمعة بوصفه بأنه “عميل ألماني”.

وأعرب سياسيون ألمانيون من ائتلاف ميركل عن استغرابهم وقلقهم بسبب السعي الحثيث من قبل سياسيين أتراك لإقحام المواطنين الألمان من أصول تركية والبالغ عددهم 1.5 مليون في حملة استفتاء لدعم إصلاحات دستورية تنوى أنقرة إقرارها عبر استفتاء شعبي.

وقال يورجين هارت المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل: “لا نريد التسويق للاستفتاء التركي غير الديمقراطي وغير القانوني على أرض ألمانيا”.

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