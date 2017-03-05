جامعة تبوك تقدم منح لـ 118 طالباً من 21 دولة خلال عامين دراسيين

صراحة-تبوك:قدمت جامعة تبوك خلال العاميين الماضيين, عدد من البرامج التعليمية والمنح الدراسية لأكثر من 118 طالباً من 21 دولة بأوربا وآسيا وأفريقيا .

وأكد مدير إدارة المنح الخارجية بالجامعة طلال بن عيد العقيلي, أن الطلاب الذين تم قبولهم جرى توزيعهم على كليات التربية والآداب وكلية الشريعة والأنظمة وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات وكلية إدارة الأعمال, وهم من الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والبوسنة وإندونيسيا والفلبين ونيجيريا وغامبيا .

وأبان أن عمادة شؤون الطلاب تعمل على تقديم التسهيلات كافة للطلاب من السكن والمواصلات واستخراج الإقامة وإصدار تذاكر السفر في نهاية العام الدراسي لجميع الطلاب للعودة إلى بلادهم, ومن ثم العودة إلى المملكة لاستكمال البعثة كما يحصل الطالب على رحلة عمرة سنوياً وحج لمرة واحدة خلال فترة الدراسة بالإضافة إلى حصول الطالب على مكافآت أثناء فترة الدراسة .

ولفت العقيلي إلى أن الجامعة فتحت المجال أمام الطلاب في دول العالم بأسره ليتمكنوا من تعلم جميع أنواع العلوم الدينية والاجتماعية والعلمية من مناهل الجامعة الدراسية, وقال : إن سيرة طالب المنحة تبدأ من تقديمه على موقع جامعة تبوك باللغة الإنجليزية خلال فترة للتقديم في كل عام ويتم تدقيق الأوراق والترشيح بعدها يتم قدومهم للمملكة بعد التنسيق وأخذ الموافقة من سفارات المملكة في الخارج .

وأضاف : أن الطالب يخضع إلى الاختبار في اللغة العربية بعد وصوله واستقباله واجتيازه الفحص الطبي ثم في حالة اجتاز الاختبار يصدر له الجدول الدراسي ويكمل دراسته وفي حال لم يجتز هذا الاختبار يتم إرسال الطالب لمعهد اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ثم يعود للجامعة ويصدر له الجدول الدراسي ويبدأ مسيرته العلمية .