أمير عسير يستقبل معالي مدير معهد الإدارة

صراحة-الرياض:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بمكتبه بالإمارة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني يرافقه مدير فرع معهد الإمادرة بالمنطقة صالح بن محمد الغامدي .

وقدم الدكتور القحطاني في بداية اللقاء تقريراً لسموه عن أعمال وأنشطة فرع المعهد بالمنطقة خلال هذا العام والبرامج التطويرية والتدريبية .

وأشاد سموه بجهود المعهد في تأهيل وتدريب موظفي الدولة والتنمية الإدارية للمؤسسات الحكومية في جميع المجالات.

وقدم معالي مدير عام معهد الإدارة العامة شكره لسمو أمير منطقة عسير لاهتمامه ومتابعته الدائمة ودعمه الكبير للمعهد بالمنطقة .