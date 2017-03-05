“وافي” يدرب 27 موظفاً على “الضبط القضائي” لمخالفات مشاريع التطوير العقاري

صراحة-الرياض:نظم برنامج بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة “وافي” أحد مبادرات وزارة الإسكان دورة تدريبية في مدينة الرياض لتأهيل 27 موظفا من منسوبي الوزارة للعمل كمأموري ضبط قضائي، للرقابة على مشاريع التطوير العقاري في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف الدورة إلى التعريف بمهام الضبط القضائي وشروطه المتعلقة بقرار مجلس الوزراء، ودراسة حالات تم ضبطها لمخالفي الأنظمة والضوابط وتوضيح آلية الرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

واطلع المشاركون في الدورة على أهم تعليمات وضوابط برنامج البيع والتأجير على الخارطة والأطر والمحددات التي يسير عليها، إضافة إلى الشروط والمتطلبات اللازمة لمنح التراخيص وحقوق المستهلكين في مشروع التطوير العقاري، وكذلك التعريف بحساب الضمان وشروطه وآلية الصرف منه على المشروع.

وأكد المشرف العام على برنامج البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني أهمية الدورة في تفعيل مبدأ الرقابة كأحد أهم الأركان الرئيسية لنجاح أي منظومة عمل، والحرص على تطوير وتأهيل كوادر الوزارة فيما يخص أعمال بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مبينا أن البرنامج يعمل على إقامة وتنظيم دورات مماثلة ، لافتا إلى أن برنامج “وافي” يهدف من خلال عقد مثل تلك الدورات إلى تحسين جودة الأعمال الموكلة إليه، والارتقاء بها إلى مستوى يسهم في تشجيع ودعم المشاريع الإسكانية وغيرها من مشروعات التطوير العقاري.