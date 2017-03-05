منسوبو وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة ينتظمون في دورة “سلوكيات المهنة وأخلاق العمل”

صراحة-جدة:بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية تحت عنوان “سلوكيات المهنة وأخلاق العمل”, التي ينظمها فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة, بحضور 50 موظفاً من مختلف إدارات الوزارة, ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان “كيف نكون قدوة , الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وحَفِلت الدورة التي تأتي ضمن سلسلة المبادرات التى يعمل الفرع على تنظيمها , والهادفة لرقي أداء الموظفين , بالعديد من المحاور ذات العلاقة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف المحفّزة لزرع القيم , والأخلاق والقدوة الطيبة في العمل , إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية بمشاركة الحضور , قدّمها المدرب بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية العقيد فايز الشريف