أمانة عسير ترصد 220 مخالفة صحية خلال الشهر الماضي

صراحة-أبها:رصدت أمانة منطقة عسير خلال الشهر الماضي 220 مخالفة صحية، وذلك ضمن الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة على المحلات التجارية في أبها.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة المهندس عبد العزيز الرمثي، أن الرقابة الشاملة بالأمانة نفذت خلال الشهر الماضي 420 جولة، ضبطت خلالها 220 مخالفة بغرامات تجاوزت 140 ألف ريال.

من جهته أبان مدير عام الرقابة بأمانة عسير إبراهيم الغنمي, أن الجولات الرقابية شملت المطاعم والبوفيهات والبقالات والأسواق المركزية ومحلات بيع الخضروات وغيرها .