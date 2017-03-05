لجنة التعديات بأملج تستعيد 70 ألف م2 من الأراضي المعتدى عليها

صراحة – نواف العايد : استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج خلال الأشهر الماضية أكثر من 70 ألف متر مربع من الإحداثيات في مخطط 76 شمال مدينة أملج، بعد إزالة عدد من المنازل والأحواش والاستراحات, والحواجز الترابية والشبوك الحديدية من المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية.

وأوضحت اللجنة أن استعادة هذه المساحات من الأراضي المعتدى عليها تمت بحضور أعضاءها ومنسوبي الجهات الأمنية وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعدي على الأراضي والممتلكات العامة.

ودعت لجنة التعديات المواطنين إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والوقوف ضد مثل هذه الإحداثات التي من شأنها أن تأخر عجلة التنمية في المحافظة وتسبب الفوضى في التخطيط العمراني الحديث وشددت اللجنة على تطبيق العقوبات الرادعة بحق المعتدين على الأراضي البيضاء والحكومية وكبح جماح الاعتداءات على الأراضي البيضاء في محافظة أملج, من خلال تكثيف الجهد الرقابي وسرعة إزالة الإحداثات، ووضع المواقع المزالة تحت المراقبة الدائمة لضمان عدم عودة التعدي من جديد.