محاضرات توعوية في مساجد وجوامع محافظة الليث

صراحة – محمد المحسن : ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع، عدداً من المحاضرات والدروس التوعوية في محافظة الليث, بهدف توعية الناس بأمورهم الدينية وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير بن علي خيري, أن أول هذه المحاضرات يلقيها الشيخ محمد البركاتي بعنوان “اثر الإرهاب و زعزعة الأمن” في مسجد باعفيف يوم 15 /6 / 1438هـ بعد صلاة المغرب, كما يلقي الشيخ منصور النعيري محاضرة بعنوان “الفال و حسن الظن بالله” في مسجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم 5 /7 / 1438هــ بعد صلاة المغرب, كما القى الشيخ محمد بامحرم محاضرة بعنوان “نعمة الأمن و الإستقرار” بجامع الملك فيصل يوم 20 /7 / 1438هــ بعد صلاة المغرب, فيما يلقي الشيخ صفوان اليحياوي محاضرة بعنوان “اهمية نصرة المظلوم” يوم 14 /8 / 1438هــ بعد صلاة المغرب.