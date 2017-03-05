عطالله السلمي يحقق المركز السابع ببطولة كأس العالم للرماية

صراحة – نواف العايد : حقق لاعب المنتخب السعودي للرماية عطالله السلمي المركز السابع في رماية المسدس 50م ناري ضمن بطولة كأس العالم للرماية التي اختتمت في الهند أمس السبت بمشاركة 547 رامياً مثلوا 44 دولة .

وحل اللاعب سفر الدوسري في المركز التاسع في رماية المسدس 10م هوائي، وماجد التميمي في المركز الحادي عشر في رماية الشوزن سكيت ، فيما حقق مسفر العماري المركز الثاني عشر في رماية البندقية 10م هوائي .

من جهته أشاد معالي مدير الأمن العام رئيس الاتحاد السعودي للرماية الفريق عثمان المحرج بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية باللاعبين السعوديين والاتحادات الرياضية للوصول بها لمنصات التتويج المختلفة ، مشيراً إلى أن العمل الاحترافي الذي تقوم به اللجنة الأولمبية من دعم للاتحادات الرياضية لتطوير الأداء ، الذي كان من ثماره ارتفاع مستوى الأداء الفني للرماة، مما جعل المنتخب السعودي للرماية في مصاف المنتخبات المنافسة على المنصات عالمياً ، مشيداً بالتعاون البناء والمثمر للهيئات العسكرية الأعضاء في الاتحاد ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة ، ومتمنيا التوفيق للجميع في تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن .

يذكر أن البطولة تميزت بمنتخبات قوية في رياضة الرماية مثل الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وكذلك رماة أولمبيين وعالميين من مختلف الدول العالمية، كونها أول بطولة كأس عالم في البرنامج الزمني للاتحاد الدولي للرماية للعام الحالي .