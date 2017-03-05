السباح العيسى يحقق 3 ذهبيات خليجية

صراحة – محمد المحسن : حقق السباح السعودي علي حسين العيسى ( 13 سنة ) الميدالية الذهبية الشخصية الثالثة له في البطولة الخليجية الـ14 للسباحة في المجرى القصير المقامة في مجمع الأمير حمد للرياضات البحرية في العاصمة القطرية الدوحة .

وتمكن العيسى من تحقيق ذهبية سباق 50 مترا ظهر بزمن قدره 30.66 ثانية ، فيما حل العماني عمر البلوشي ثانيا ، والبحريني عمر عبدالله ثالثاً .

وبذلك يصبح مجموع الميداليات السعودية 6 ميداليات 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتان ، كما تشارك المملكة بأربع سباحين فقط تحت إشراف المدرب محمد الغريب .