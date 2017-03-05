القبض على 1236 مروجاً ومخالفاً ومقيماً بطرق غير مشروعة بعسير

صراحة – فيصل القحطاني : تمكنت قوة المهمات والوجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة، من القبض على 1236 مروجاً ومخالفاً ومقيماً بطرق غير مشروعة من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن حملتها الأمنية التي نفذتها على عدد من محافظات ومراكز المنطقة الأسبوع الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد القحطاني, أن الحملة الأمنية أسفرت عن ضبط 686 مخالفاً لنظام العمل والإقامة، و 83 مطلوباً في قضايا جنائية وحقوقية، و407 من مجهولي الهوية يمتهنون صناعة الخمور وترويج المخدرات، و48 متسولاً، إلى جانب رصد 3170 مخالفة مرورية، وضبط 110 سيارات مطلوبة، والقبض على 10 ممولين للمجهولين وشخصين ناقلين لهم.

وأضاف القحطاني أن الجولات الأمنية نتج عنها ضبط خمسة مصانع للخمور، و48 عبوة من العرق المسكر، و35 إصبع حشيش، و2120 حزمة قات، و27 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى ثلاث مسدسات و 13 عياراً نارياً.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن الحملة تأتي ضمن المتابعات الأمنية والجولات الدورية على محافظات ومراكز المنطقة لتعقب المروجين والمخالفين لأنظمة العمل والإقامة في المملكة، ومجهولي الهوية، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم والمضبوطات التابعة لهم إلى جهات الاختصاص ، مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين بعدم التعاون مع المخالفين أو التستر عليهم والإبلاغ عنهم لأقرب جهة أمنية، منوهاً بتطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمشغلين لهم أو المتسترين عليهم، وذلك لما لهم من خطورة وانعكاسات سلبية على الأمن والمجتمع .